Появились новые снимки аэродрома Бердянска, по которому били ATACMS

На свежих спутниковых снимках, сделанных 19 октября, в аэропорту Бердянска стало меньше вертолетов. Брэди Африк связывает это с недавней атакой ВСУ на аэропорт в Бердянске.

Удар ВСУ по Бердянску

В ночь на 17 октября, жители Бердянска услышали мощный взрыв. Днем стало известно об ударе по аэропорту города, на котором оккупанты размещают технику. Впоследствии стало известно об ударе ракетами ATAMCS.

Склад боеприпасов детонировал до четырех утра. В результате этой атаки пострадало несколько пилотов и техника.