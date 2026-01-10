Зʼявилися фото наслідків ракетного удару по Харкову
Російські війська ввечері 9 січня завдали ракетного удару по Харкову. Загиблих та постраждалих немає, але є влучання по території гаражного кооперативу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як повідомляється, вчора ввечері росіяни вдарили ракетою по Слобідському району Харкова.
Є влучання по території гаражного кооперативу - зруйновані й пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок.
Пожежі не було. Рятувальники та комунальники розбирали завали та обстежили місце удару. Обійшлося без постраждалих.
На місці події працювали рятувальники ДСНС, психологи, кінологи та сапери.
Фото: наслідки ракетного удару РФ по Харкову 9 січня (t.me/dsns_telegram)
Обстріл Харкова
Нагадаємо, впродовж вчорашнього дня, 9 січня, російські війська продовжували терор Харкова. Ввечері на фоні загрози дронів і балістики пролунав вибух у Слобідському районі міста.
Пізніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що за уточненою інформацією, удар було нанесено по гаражному кооперативу.
Крім того, внаслідок вибуху в кількох багатоквартирних будинках вибиті вікна, проте, на щастя, загиблих та постраждалих немає. Місце події обстежують фахівці, тривають роботи з оцінки пошкоджень та забезпечення безпеки мешканців.