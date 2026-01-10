Зʼявилися фото наслідків ракетного удару по Харкову

Російські війська ввечері 9 січня завдали ракетного удару по Харкову. Загиблих та постраждалих немає, але є влучання по території гаражного кооперативу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, вчора ввечері росіяни вдарили ракетою по Слобідському району Харкова. Є влучання по території гаражного кооперативу - зруйновані й пошкоджені бокси, автомобілі та вибиті вікна поруч розташованих багатоповерхівок. Пожежі не було. Рятувальники та комунальники розбирали завали та обстежили місце удару. Обійшлося без постраждалих. На місці події працювали рятувальники ДСНС, психологи, кінологи та сапери. Фото: наслідки ракетного удару РФ по Харкову 9 січня (t.me/dsns_telegram)