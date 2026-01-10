Появились фото последствий ракетного удара по Харькову
Российские войска вечером 9 января нанесли ракетный удар по Харькову. Погибших и пострадавших нет, но есть попадание по территории гаражного кооператива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, вчера вечером россияне ударили ракетой по Слободскому району Харькова.
Есть попадание по территории гаражного кооператива - разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек.
Пожара не было. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара. Обошлось без пострадавших.
На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, психологи, кинологи и саперы.
Фото: последствия ракетного удара РФ по Харькову 9 января (t.me/dsns_telegram)
Обстрел Харькова
Напомним, в течение вчерашнего дня, 9 января, российские войска продолжали террор Харькова. Вечером на фоне угрозы дронов и баллистики прогремел взрыв в Слободском районе города.
Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что по уточненной информации, удар был нанесен по гаражному кооперативу.
Кроме того, в результате взрыва в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет. Место происшествия обследуют специалисты, продолжаются работы по оценке повреждений и обеспечению безопасности жителей.