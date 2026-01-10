Появились фото последствий ракетного удара по Харькову

Российские войска вечером 9 января нанесли ракетный удар по Харькову. Погибших и пострадавших нет, но есть попадание по территории гаражного кооператива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, вчера вечером россияне ударили ракетой по Слободскому району Харькова. Есть попадание по территории гаражного кооператива - разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек. Пожара не было. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара. Обошлось без пострадавших. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, психологи, кинологи и саперы. Фото: последствия ракетного удара РФ по Харькову 9 января (t.me/dsns_telegram)