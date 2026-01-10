ua en ru
Сб, 10 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Появились фото последствий ракетного удара по Харькову

Харьков, Суббота 10 января 2026 10:15
UA EN RU
Появились фото последствий ракетного удара по Харькову Фото: последствия ракетного удара РФ по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 9 января нанесли ракетный удар по Харькову. Погибших и пострадавших нет, но есть попадание по территории гаражного кооператива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, вчера вечером россияне ударили ракетой по Слободскому району Харькова.

Есть попадание по территории гаражного кооператива - разрушены и повреждены боксы, автомобили и выбиты окна рядом расположенных многоэтажек.

Пожара не было. Спасатели и коммунальщики разбирали завалы и обследовали место удара. Обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали спасатели ГСЧС, психологи, кинологи и саперы.

Фото: последствия ракетного удара РФ по Харькову 9 января (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Харькова

Напомним, в течение вчерашнего дня, 9 января, российские войска продолжали террор Харькова. Вечером на фоне угрозы дронов и баллистики прогремел взрыв в Слободском районе города.

Позже городской голова Игорь Терехов сообщил, что по уточненной информации, удар был нанесен по гаражному кооперативу.

Кроме того, в результате взрыва в нескольких многоквартирных домах выбиты окна, однако, к счастью, погибших и пострадавших нет. Место происшествия обследуют специалисты, продолжаются работы по оценке повреждений и обеспечению безопасности жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС Харьков Война в Украине Ракетный удар
Новости
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
РФ ночью атаковала Кривой Рог: котельные на генераторах, есть перебои со светом
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка