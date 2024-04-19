З'явилися фото наслідків ракетного удару по Дніпру

Обстріл Дніпропетровської області

Цієї ночі 19 квітня російські війська завдали масованого ракетного удару по Дніпру та області. За словами місцевої влади, над областю збили 10 ракет, але були і влучання.

У Дніпрі була пошкоджена п'ятиповерхівка, а також два інфраструктурні об’єкти. Відомо про двох загиблих та 15 поранених. Мер Дніпра наголосив, що ворог завдав ударів у самісінький центр міста.

Також під ударом ворога було Синельникове. Там зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема, діти.

У Павлограді внаслідок атаки пошкоджене підприємство, у Кривому Розі було влучання в інфраструктурний об'єкт.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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