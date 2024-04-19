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Появились фото последствий ракетного удара по Днепру

Фото: россияне атаковали Днепр 19 апреля (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру и области ночью 19 апреля. Появились фото последствий обстрела Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По данным ОВА, в результате ракетной атаки в Днепре известно о 15 раненых. Их состояние - средней тяжести.

 

Фото: войска РФ ударили по Днепру ракетами (t.me/dnipropetrovskaODA)

В Кривом Роге из-за ракетного удара три человека пострадали, столько же травмированных в Синельниково. Среди пострадавших двое детей.

Лысак также сообщил, что восьмилетний ребенок скончался в больнице.

"Число пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается", - отметил глава ОВА.

 

Обстрел Днепропетровской области

Этой ночью 19 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Днепру и области. По словам местных властей, над областью сбили 10 ракет, но были и попадания.

В Днепре была повреждена пятиэтажка, а также два инфраструктурных объекта. Известно о двух погибших и 15 раненых. Мэр Днепра подчеркнул, что враг нанес удары в центр города.

Также под ударом врага было Синельниково. Там разрушены и повреждены частные дома. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в частности, дети.

В Павлограде в результате атаки повреждено предприятие, в Кривом Роге было попадание в инфраструктурный объект.

Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

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