З'явилися фото наслідків ракетного удару по Дніпру
Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру та області вночі 19 квітня. З'явилися фото наслідків обстрілу Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака у Telegram.
За даними ОВА, внаслідок ракетної атаки у Дніпрі відомо про 15 поранених. Їх стан - середньої важкості.
Фото: війська РФ вдарили по Дніпру ракетами (t.me/dnipropetrovskaODA)
У Кривому Розі через ракетний удар троє людей постраждали, стільки ж травмованих у Синельниковому. Серед постраждалих двоє дітей.
Лисак також повідомив, що восьмирічна дитина померла в лікарні.
"Число постраждалих внаслідок ракетної атаки по області постійно збільшується", - зазначив голова ОВА.
Обстріл Дніпропетровської області
Цієї ночі 19 квітня російські війська завдали масованого ракетного удару по Дніпру та області. За словами місцевої влади, над областю збили 10 ракет, але були і влучання.
У Дніпрі була пошкоджена п'ятиповерхівка, а також два інфраструктурні об’єкти. Відомо про двох загиблих та 15 поранених. Мер Дніпра наголосив, що ворог завдав ударів у самісінький центр міста.
Також під ударом ворога було Синельникове. Там зруйновані та пошкоджені приватні будинки. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, зокрема, діти.
У Павлограді внаслідок атаки пошкоджене підприємство, у Кривому Розі було влучання в інфраструктурний об'єкт.
Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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