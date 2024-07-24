З'явилися фото наслідків ракетного обстрілу Харкова

Обстріл України 24 липня

Крім Харкова, цієї ночі російські війська також обстріляли Харківську область. Близько 5:00 по Малоданилівській громаді ворог вдарив "Шахедом". Виникла пожежа в конюшні, постраждали двоє цивільних чоловіків, медики надали допомогу на місці.

Також окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Під ударом був порт, було влучання у житловий п’ятиповерховий будинок. Внаслідок атаки троє осіб постраждали.

Як повідомляли Повітряні сили, Росія цієї ночі випустила по Україні 23 "Шахеди". Сили ППО збили 17 ворожих дронів.

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