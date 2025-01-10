З'явилися фото наслідків нічної атаки Росії на Київ

Нічна атака дронів РФ

В ніч на 10 січня росіяни вчергове атакували Україну дронами. Про пуски ворожих безпілотників стала відомо ще з вечора 9 січня.

Рух дронів РФ фіксували у північних, центральних, східних, у частині південних областей, а також у Києві. У столиці вночі працювали сили ППО. Як повідомлялося, у Соломʼянському районі упали уламки на багатоповерхівку.

Загалом вночі РФ випустила по Україні 72 безпілотники. З них 33 збили, ще 34 локаційно втрачені. Внаслідок атаки зафіксовано п’ять влучань у підприємства й господарчі будівлі у прифронтовому районі на півночі Чернігівської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.