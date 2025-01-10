Появились фото последствий ночной атаки России на Киев

Российские дроны в ночь на 10 января атаковали Киев. Спасатели показали последствия вражеского обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Этой ночью российские оккупанты направили на Киев ударные дроны. В столице работала противовоздушная оборона.
Как отмечает ГСЧС, в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. Пожар удалось избежать. Во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - добавил в ГСЧС.
На месте попадания работают 28 спасателей и пять единиц спецтехники.
Фото: в Киеве повреждена многоэтажка в результате атаки (t.me/dsns_telegram)
В ночь на 10 января россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. О пусках вражеских беспилотников стало известно еще с вечера 9 января.
Движение дронов РФ фиксировали в северных, центральных, восточных, в части южных областей, а также в Киеве. В столице ночью работали силы ПВО. Как сообщалось, в Соломенском районе упали обломки на многоэтажку.
Всего ночью РФ выпустила по Украине 72 беспилотника. Из них 33 сбили, еще 34 локально потеряны. В результате атаки зафиксировано пять попаданий в предприятия и хозяйственные постройки в прифронтовом районе на севере Черниговской области.
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