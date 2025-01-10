Появились фото последствий ночной атаки России на Киев

Этой ночью российские оккупанты направили на Киев ударные дроны. В столице работала противовоздушная оборона.

Как отмечает ГСЧС, в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. Пожар удалось избежать. Во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - добавил в ГСЧС.

На месте попадания работают 28 спасателей и пять единиц спецтехники.

Фото: в Киеве повреждена многоэтажка в результате атаки (t.me/dsns_telegram)