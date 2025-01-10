RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Появились фото последствий ночной атаки России на Киев

Фото: спасатели показали последствия ночной атаки России на Киев (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Российские дроны в ночь на 10 января атаковали Киев. Спасатели показали последствия вражеского обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Этой ночью российские оккупанты направили на Киев ударные дроны. В столице работала противовоздушная оборона.

Как отмечает ГСЧС, в Соломенском районе беспилотник попал в технический этаж жилой 16-этажки. Пожар удалось избежать. Во дворе многоэтажки также поврежден легковой автомобиль. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

"По состоянию на 10:30 опасные конструкции с крыши и технического этажа уже расчищены. Продолжаются работы на лестничной клетке", - добавил в ГСЧС.

На месте попадания работают 28 спасателей и пять единиц спецтехники.

 

Фото: в Киеве повреждена многоэтажка в результате атаки (t.me/dsns_telegram)

Ночная атака дронов РФ

В ночь на 10 января россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. О пусках вражеских беспилотников стало известно еще с вечера 9 января.

Движение дронов РФ фиксировали в северных, центральных, восточных, в части южных областей, а также в Киеве. В столице ночью работали силы ПВО. Как сообщалось, в Соломенском районе упали обломки на многоэтажку.

Всего ночью РФ выпустила по Украине 72 беспилотника. Из них 33 сбили, еще 34 локально потеряны. В результате атаки зафиксировано пять попаданий в предприятия и хозяйственные постройки в прифронтовом районе на севере Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСВойна в УкраинеАтака дронов