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З'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на південь

Фото: з'явилися фото наслідків нічної атаки РФ на південь (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові показали наслідки російської атаки дронами-камікадзе та ракетами "Калібр" по Миколаєву та Одесі в ніч на вівторок, 18 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Кілька хвиль ударних дронів були спрямовані на виявлення і виснаження сил протиповітряної оборони. А після того з акваторії Чорного моря по Одесі випущено 6 "Калібрів", - йдеться в повідомленні.

За даними військових, всі ракети було знищено силами протиповітряної оборони.

"На жаль, уламками збитих ракет та вибуховою хвилею від збиття пошкоджено об'єкти портової інфраструктури, кілька приватних домоволодінь. У власному будинку поранення отримав літній чоловік, він ушпиталений", - додали в ОК "Південь".

При цьому, 21 "Shahed-136" було знищено на підльоті з моря в Одеській області, ще 4 - в небі у Миколаївській області.

"В Миколаєві відбулось влучання в об'єкт промисловості, сталося займання. Пожежу оперативно приборкали вогнеборці. Без постраждалих", - додали військові.

Нічний обстріл України

Вночі російські війська атакували південь України, використовуючи дрони-камікадзе та ракети. Зокрема, в Одесі удар припав на об'єкти портової інфраструктури.

Глава ОП Андрій Єрмак вважає, що атака російських окупантів на Одесу та Миколаїв є черговим доказом того, що Росія хоче поставити під загрозу експорт українського продовольства. Детальніше про наслідки цього обстрілу - у матеріалі РБК-Україна.

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