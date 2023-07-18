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Появились фото последствий ночной атаки РФ на юг

Фото: появились фото последствий ночной атаки РФ на юг (facebook.com/OperationalCommandSouth)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные показали последствия российской атаки дронами-камикадзе и ракетами "Калибр" по Николаеву и Одессе в ночь на вторник, 18 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Несколько волн ударных дронов были направлены на выявление и истощение сил противовоздушной обороны. А после того из акватории Черного моря по Одессе выпущено 6 "Калибров", - говорится в сообщении.

По данным военных, все ракеты были уничтожены силами противовоздушной обороны.

"К сожалению, обломками сбитых ракет и взрывной волной от ущерба повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранения получил пожилой мужчина, он госпитализирован", - добавили в ОК "Юг".

При этом, 21 "Shahed-136" было уничтожено на подлете с моря в Одесской области, еще 4 - в небе в Николаевской области.

"В Николаеве произошло попадание в объект промышленности, произошло возгорание. Пожар оперативно потушили пожарные. Без пострадавших", - добавили военные.

Ночной обстрел Украины

Ночью российские войска атаковали юг Украины, использовав дроны-камикадзе и ракеты. В частности, в Одессе удар пришелся на объекты портовой инфраструктуры.

Глава ОП Андрей Ермак считает, что атака российских оккупантов на Одессу и Николаев является очередным доказательством того, что Россия хочет поставить под угрозу экспорт украинского продовольствия. Подробнее о последствиях этого обстрела - в материале РБК-Украина.

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