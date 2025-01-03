З'явилися фото наслідків атаки дронів на Київську область
Російські дрони атакували Київську область в ніч на 3 січня. Рятувальники показали наслідки ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Як зазначили рятувальники, внаслідок атаки зафіксовані пошкодження у трьох районах Київської області.
У Білоцерківському районі пошкоджено чотири приватних житлових будинки та одну господарчу споруду. В одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Постраждало троє людей.
У Броварському районі пошкоджено вантажний автомобіль, в результаті чого загинув водій 1999 року народження.
Також через падіння уламків отримала поранення молода жінка 2002 року народження у Фастівському районі. Їй надають допомогу медики.
Фото: у Київській області впали уламки дронів (t.me/dsns_telegram)
Атака дронів на Київ
В ніч на 3 січня російські окупанти також направили дрони на Київ. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Як повідомила місцева влада, уламки дронів впали у двох районах міста - Голосіївському та Дарницькому. Значних руйнувань вдалося уникнути. Начальник КМВА уточнив, що постраждала молода жінка, яка отримала опік руки, від госпіталізації відмовилася.
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