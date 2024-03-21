З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ

Кореспондент РБК-Україна побував у Шевченківському районі Києва. Там виявили та вилучили бойову частину російської ракети.

Як зазначив глава МВС Клименко, у Шевченківському районі працювали піротехніки ДСНС, які і вилучили частину ракети за допомогою спецтехніки.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет у трьох районах Києва були пошкодження.

У Подільському районі спалахнула двоповерхова будівля, підстанція, склади. У Шевченківському районі палала багатоповерхівка та автомобілі, частину жителів евакуювали.

У Святошинському районі пошкоджені дві багатоповерхівки та навчальний заклад.

Нові кадри

Кореспондент РБК-Україна побував на місці падінні уламків збитих ракет у Києві.

У Шевченківському районі утворилася вирва, а в будівлі поруч повилітали вікна. Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки.

Обстріл Києва 21 березня

Цієї ночі російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" та ракета типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох район були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 12 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.