ua en ru
Чт, 21 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ

Київ, Четвер 21 березня 2024 08:50
UA EN RU
З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ Фото: з'явилися фото і відео наслідків обстрілу Києва 21 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Віталій Носач

Російські окупанти в ніч на 21 березня атакували Київ ракетами різних типів. З'явилися фото і відео наслідків російської атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram та Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

Кореспондент РБК-Україна побував у Шевченківському районі Києва. Там виявили та вилучили бойову частину російської ракети.

Як зазначив глава МВС Клименко, у Шевченківському районі працювали піротехніки ДСНС, які і вилучили частину ракети за допомогою спецтехніки.

Внаслідок падіння уламків збитих ракет у трьох районах Києва були пошкодження.

У Подільському районі спалахнула двоповерхова будівля, підстанція, склади. У Шевченківському районі палала багатоповерхівка та автомобілі, частину жителів евакуювали.

У Святошинському районі пошкоджені дві багатоповерхівки та навчальний заклад.

Нові кадри

Кореспондент РБК-Україна побував на місці падінні уламків збитих ракет у Києві.

У Шевченківському районі утворилася вирва, а в будівлі поруч повилітали вікна. Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки.

Обстріл Києва 21 березня

Цієї ночі російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" та ракета типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.

Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох район були пошкодження.

За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 12 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Війна в Україні Війна Росії проти України Ракети Ракетна атака
NEWS
Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки
Серед збитих цілей - "Кинджали": Повітряні сили розкрили подробиці ракетної атаки
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою