З'явилися фото і відео наслідків ракетної атаки на Київ
Російські окупанти в ніч на 21 березня атакували Київ ракетами різних типів. З'явилися фото і відео наслідків російської атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента, міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram та Київську міську військову адміністрацію у Telegram.
Кореспондент РБК-Україна побував у Шевченківському районі Києва. Там виявили та вилучили бойову частину російської ракети.
Як зазначив глава МВС Клименко, у Шевченківському районі працювали піротехніки ДСНС, які і вилучили частину ракети за допомогою спецтехніки.
Внаслідок падіння уламків збитих ракет у трьох районах Києва були пошкодження.
У Подільському районі спалахнула двоповерхова будівля, підстанція, склади. У Шевченківському районі палала багатоповерхівка та автомобілі, частину жителів евакуювали.
У Святошинському районі пошкоджені дві багатоповерхівки та навчальний заклад.
Нові кадри
Кореспондент РБК-Україна побував на місці падінні уламків збитих ракет у Києві.
У Шевченківському районі утворилася вирва, а в будівлі поруч повилітали вікна. Наразі на місці продовжують ліквідовувати наслідки.
Обстріл Києва 21 березня
Цієї ночі російські війська випустили по Україні 31 ракету. Серед них 29 крилатих ракет Х-101/Х-555, балістична "Іскандер-М" та ракета типу "Кинджал". Всі ракети було знищено у Київській області.
Але, як відомо, у Києві через падіння уламків збитих ракет у трьох район були пошкодження.
За останніми даними, внаслідок ракетної атаки у Києві 12 людей постраждали. Відомо, що щонайменше двох осіб госпіталізували.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.