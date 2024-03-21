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Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев

Киев, Четверг 21 марта 2024 08:50
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Появились фото и видео последствий ракетной атаки на Киев Фото: появились фото и видео последствий обстрела Киева 21 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко, Виталий Носач

Российские оккупанты в ночь на 21 марта атаковали Киев ракетами разных типов. Появились фото и видео последствия российской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента, министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram и Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

Корреспондент РБК-Украина побывал в Шевченковском районе Киева. Там была обнаружена и изъята боевая часть российской ракеты.

Как отметил глава МВД Клименко, в Шевченковском районе работали пиротехники ГСЧС, которые и изъяли часть ракеты с помощью спецтехники.

В результате падения обломков сбитых ракет в трех районах Киева были повреждения.

В Подольском районе вспыхнуло двухэтажное здание, подстанция, склады. В Шевченковском районе горела многоэтажка и автомобили, часть жителей эвакуировали.

В Святошинском районе повреждены две многоэтажки и учебное заведение.

Обстрел Киева 21 марта

Этой ночью российские войска выпустили по Украине 31 ракету. Среди них 29 крылатых ракет Х-101/Х-555, баллистическая "Искандер-М" и ракета типа "Кинжал". Все ракеты были уничтожены в Киевской области.

Но, как известно, в Киеве из-за падения обломков сбитых ракет в трех районах были повреждения.

По последним данным, в результате ракетной атаки в Киеве 12 человек пострадали. Известно, что по меньшей мере два человека были госпитализированы.

Детальнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

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