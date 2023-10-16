З'явилися "актори-розвідники". Данілов попередив про спробу РФ створити нову агентурну мережу

"Єдиний шанс Росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиріччя - ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію", - написав він.

За його словами, завдяки активній діяльності українських силових структур, останніми роками було проведено наймасштабнішу чистку російської агентури. Проте країна-агресор і надалі намагатиметься "на місці однієї зрізаної голови виростити кілька нових".

"Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації", - написав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що ознаками подібної діяльності є різка активізація різноманітних "експертів", "акторів-розвідників" та іншого роду аферистів у просуванні російської повістки російською мовою.

Він підкреслив, що саме вони волають про нібито "провал" контрнаступу, натякають на необхідність перегляду цілей війни (і це вже не вихід на кордони 1991 року), роздають поради як воювати Силам оборони, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з РФ необхідно домовлятися.

Секретар РНБО додав, що українські правоохоронні структури уважно відстежують прояви подібних ворожих дій, виявляючи та припиняючи їх.

При цьому українці мають проявити вискоку ступінь інформаційної охайності, щоб не забруднитися продуктами російської інформаційної "життєдіяльності".

Зазначимо, що в українському медіапросторі присутні так звані "експерти", які критикують процес контрнаступу наших військових чи закликають до певного діалогу з країною-агресором.

Зокрема, колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович нещодавно критикував дії влади через нібито "некомпетентність", зокрема в контексті контрнаступу. Він також закликав до проведення виборів в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.