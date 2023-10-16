Появились "актеры-разведчики". Данилов предупредил о попытке РФ создать новую агентурную сеть

"Единственный шанс России одолеть Украину - внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия - делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю", - написал он.

По его словам, благодаря активной деятельности украинских силовых структур, в последние годы была проведена самая масштабная чистка российской агентуры. Однако страна-агрессор и дальше будет пытаться "на месте одной срезанной головы вырастить несколько новых".

"В настоящее время по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации", - написал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении российской повестки на русском языке.

Он подчеркнул, что именно они кричат о якобы "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы как воевать Силам обороны, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с РФ необходимо договариваться.

Секретарь СНБО добавил, что украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления подобных вражеских действий, выявляя и прекращая их.

При этом украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности".

Отметим, что в украинском медиапространстве присутствуют так называемые "эксперты", которые критикуют процесс контрнаступления наших военных или призывают к определенному диалогу со страной-агрессором.

В частности, бывший внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович недавно критиковал действия власти из-за якобы "некомпетентности", в частности в контексте контрнаступления. Он также призывал к проведению выборов в Украине.

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