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З'явились зайві куби? В "Нафтогазі" пояснили появу "захмарних" платіжок в серпні

Україна, Субота 07 жовтня 2023 12:59
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З'явились зайві куби? В "Нафтогазі" пояснили появу "захмарних" платіжок в серпні Фото: в "Нафтогазі" пояснили появу "захмарних" платіжок в серпні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В серпні частина українців могли отримати зайві куби в платіжках за газ, відповідно і суми в них виявились значно більше. В "Нафтогазі" пояснили, чому так сталось.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нафтогаз України".

Як пояснюють в компанії, така ситуація виникла через те, що ці споживаці не передали вчасно покази лічильників і тому суми за газ виявились більшими. Справа в тому, що у випадку не передачі показів нпарахування за спожитий газ нараховується розрахунковим способом.

"Тобто обсяги спожитого газу визначаються на основі місячного об’єму споживання за аналогічний період минулого року. Отже, цифри відрізняються від фактичних", - йдеться в повідомленні.

Що робити в такому випадку?

Щоб нараховані обсяги газу збігались з реальним споживанням, передавайте показання лічильників вчасно - з 28-го по 5-те число щомісяця.

"Якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом, передавайте щомісяця фактичні незмінні показання", - радять в "Нафтогазі".

Як передати покази?

  1. чатботи https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
  2. SMS на короткий номер 4647;
  3. особистий кабінет https://my.gas.ua/login;
  4. за спрощеною процедурою gas.ua/ru/indicators;
  5. в автоматичному режимі, використовуючи IVR меню за номерами: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Детальніше про те, для клієнтів яких операторів доступна можливість передати покази лічільників вищезазначеними способами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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