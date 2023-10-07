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Появились лишние кубы? В "Нафтогазе" объяснили появление "заоблачных" платежек в августе

Украина, Суббота 07 октября 2023 12:59
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Появились лишние кубы? В "Нафтогазе" объяснили появление "заоблачных" платежек в августе Фото: в "Нафтогазе" объяснили появление "заоблачных" платежек в августе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В августе часть украинцев могли получить лишние кубы в платежках за газ, соответственно и суммы в них оказались гораздо больше. В "Нафтогазе" объяснили, почему так произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз Украины".

Как объясняют в компании, такая ситуация возникла из-за того, что эти потребители не передали своевременно показания счетчиков и поэтому суммы за газ оказались больше. Дело в том, что в случае не передачи показаний сумма за потребленный газ начисляется расчетным способом.

"То есть объемы потребленного газа определяются на основе месячного объема потребления за аналогичный период прошлого года. Следовательно, цифры отличаются от фактических", - говорится в сообщении.

Что делать в этом случае?

Чтобы начисленные объемы газа совпадали с реальным потреблением, передавайте показания счетчиков вовремя - с 28-го по 5-е число ежемесячно.

"Если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом, передавайте ежемесячно фактические постоянные показания", - советуют в "Нафтогазе".

Как передать показания?

  1. чатботы https://chats.viber.com/naftogazpostac; http://m.me/NaftogazGasSupply; https://t.me/GASUA_bot;
  2. СМС на короткий номер 4647;
  3. личный кабинет https://my.gas.ua/login;
  4. по упрощенной процедуре gas.ua/ru/indicators;
  5. в автоматическом режиме, используя IVR меню по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone) / 098-300-2-888 (Kyivstar) / 093-300-2-888 (Lifecell).

Детальнее о том, для клиентов каких операторов доступна возможность передать показания счетчиков вышеупомянутыми способами - читайте в материале РБК-Украина.

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