З'явились супутникові знімки величезного дослідницького центру термоядерного синтезу у Китаї

Як пише видання, супутникові фотографії показують чотири віддалених "рукава", в яких будуть розміщені лазерні відсіки, і центральний експериментальний відсік, в якому міститиметься камера-мішень, що містить ізотопи водню, які потужні лазери будуть з'єднувати разом, виробляючи енергію.



Цей центр нагадує схему Національного запального комплексу (NIF) у США, який у 2022 році згенерував більше енергії від реакції синтезу, ніж лазери, закачані в мішень - "наукова беззбитковість".

За оцінками аналітиків, експериментальний відсік на китайському об'єкті приблизно на 50% більший за відсік на NIF, який наразі є найбільшим у світі.



"Будь-яка країна, що має об'єкт типу NIF, може і, ймовірно, буде підвищувати свою впевненість і вдосконалювати існуючі зразки зброї, а також сприяти розробці майбутніх зразків бомб без випробування самої зброї", - сказав аналітик з ядерної політики Вільям Альберк.

У Reuters зауважили, що ні Міністерство закордонних справ Китаю ні Міністерство науки і технологій не відповіло на запит про коментарі.

Ядерні випробування

Термоядерний синтез на основі лазерного випромінювання - це технологія, яка використовує потужні лазери для ініціювання злиття атомних ядер. Основний принцип полягає в тому, що лазери фокусують енергію на крихітну капсулу, заповнену ізотопами водню, такими як дейтерій і тритій.

Потужне випромінювання нагріває та стискає паливо до екстремальних температур і тисків, створюючи умови, подібні до тих, що існують у ядрі зірок. Це стискання викликає термоядерну реакцію, яка супроводжується вивільненням значної кількості енергії.

Ця технологія активно досліджується в рамках інерційного утримання плазми, зокрема у великих експериментальних установках, таких як Національний комплекс лазерного випромінювання (NIF) у США. У 2022 році вченим уперше вдалося отримати термоядерну реакцію, яка виділила більше енергії, ніж було витрачено на її ініціювання. Хоча цей підхід ще потребує значного вдосконалення, він відкриває перспективи для створення нового джерела екологічно чистої та майже невичерпної енергії, що може докорінно змінити світову енергетику.