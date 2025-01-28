Появились спутниковые снимки огромного исследовательского центра термоядерного синтеза в Китае

Как пишет издание, спутниковые фотографии показывают четыре удаленных "рукава", в которых будут размещены лазерные отсеки, и центральный экспериментальный отсек, в котором будет содержаться камера-мишень, содержащая изотопы водорода, которые мощные лазеры будут соединять вместе, производя энергию.



Этот центр напоминает схему Национального зажигательного комплекса (NIF) в США, который в 2022 году сгенерировал больше энергии от реакции синтеза, чем лазеры, закачанные в мишень - "научная безубыточность".

По оценкам аналитиков, экспериментальный отсек на китайском объекте примерно на 50% больше отсека на NIF, который сейчас является крупнейшим в мире.



"Любая страна, имеющая объект типа NIF, может и, вероятно, будет повышать свою уверенность и совершенствовать существующие образцы оружия, а также способствовать разработке будущих образцов бомб без испытания самого оружия", - сказал аналитик по ядерной политике Уильям Альберк.

В Reuters отметили, что ни Министерство иностранных дел Китая ни Министерство науки и технологий не ответило на запрос о комментариях.

Ядерные испытания

Термоядерный синтез на основе лазерного излучения - это технология, которая использует мощные лазеры для инициирования слияния атомных ядер. Основной принцип заключается в том, что лазеры фокусируют энергию на крошечную капсулу, заполненную изотопами водорода, такими как дейтерий и тритий.

Мощное излучение нагревает и сжимает топливо до экстремальных температур и давлений, создавая условия, подобные тем, что существуют в ядре звезд. Это сжатие вызывает термоядерную реакцию, которая сопровождается высвобождением значительного количества энергии.

Эта технология активно исследуется в рамках инерционного удержания плазмы, в частности в крупных экспериментальных установках, таких как Национальный комплекс лазерного излучения (NIF) в США. В 2022 году ученым впервые удалось получить термоядерную реакцию, которая выделила больше энергии, чем было потрачено на ее инициирование. Хотя этот подход еще требует значительного совершенствования, он открывает перспективы для создания нового источника экологически чистой и почти неисчерпаемой энергии, что может в корне изменить мировую энергетику.