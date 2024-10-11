З'явились супутникові знімки уражених російських складів з "Шахедами" під Єйськом

На знімках з супутника Planet Labs, які було зроблено 11 жовтня, видно наслідки атаки безпілотників по складах неподалік міста Єйськ. На фото видно пошкодження складських будівель, зокрема руйнування даху однієї з них, та сліди пожежі.

Нагадаємо, днями Військово-Морські Сили разом зі Службою безпеки України атакували базу зберігання дронів типу "Шахедів". Вона розташовувалась поблизу населеного пункту Октябрьский в Краснодарському краї Росії.

За даними Генштабу, на базі зберігалося близько 400 ударних дронів. Українськими військовими було зафіксовано точне влучання у ціль.