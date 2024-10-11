Появились спутниковые снимки пораженных российских складов с "Шахедами" под Ейском

На снимках со спутника Planet Labs, сделанных 11 октября, видны последствия атаки беспилотников по складам недалеко от города Ейск. На фото видно повреждение складских зданий, в том числе разрушение крыши одного из них и следы пожара.

Напомним, на днях Военно-Морские Силы вместе со Службой безопасности Украины атаковали базу хранения дронов типа "Шахедов". Она располагалась вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае России.

По данным Генштаба, на базе хранилось около 400 ударных дронов. Украинскими военными было зафиксировано точное попадание в цель.