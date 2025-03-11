З'явились супутникові знімки наслідків удару по Новокуйбишевському НПЗ у РФ

На опублікованих супутникових знімках за 10 березня можна побачити пожежу, що почалася в одній із будівель поруч із Новокуйбишевським НПЗ після удару українських дронів у ніч на понеділок.

Судячи зі знімків сервісу "Яндекс.Дзеркала" і панорам Google, мова йде про приміщення вантажної автобази. Однак загорянь на території самого нафтопереробного заводу на супутникових фотографіях немає.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, нещодавно джерела РБК-Україна вже повідомляли, що дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області Росії. Це сталось в ніч на 10 березня.

Раніше ми писали про те, що у Самарській області пролунали кілька вибухів на тлі заяв про загрозу повітряної атаки. У регіоні начебто були зафіксовані безпілотники.

Також у березні 2024 року був дроновий удар на Куйбишевський НПЗ у Самарській області, й через атаку безпілотників на об'єкті було зупинено роботу, позаяк була пошкоджена одна з установок.