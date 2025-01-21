З'явились супутникові знімки наслідків атаки дронів на нафтобазу в Тульській області

На опублікованих за 21 січня знімках видно, що внаслідок удару було пошкоджено принаймні одну ємність із пально-мастильними матеріалами комбінату.

Раніше губернатор Тульської області заявляв, що під час атаки в ніч проти 18 січня спалахнула ємність із пально-мастильними матеріалами на одному з підприємств регіону.

Атаки дронів на російські нафтобази

Зауважимо, останнім часом на території Російської Федерацію постійно відбувають атаки дронів на військові об'єкти та НПЗ. Зокрема, ввечері 17 січня дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново.