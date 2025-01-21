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Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на нефтебазу в Тульской области

Иллюстративное фото: появились снимки последствий атаки дронов на нефтебазу в Тульской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Дроны повредили емкости с горюче-смазочными материалами на комбинате "8 марта" в Тульской области, Россия. Ранее в ГУР подтвердили успешную атаку на нефтебазу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

На опубликованных за 21 января снимках видно, что в результате удара была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината.

Ранее губернатор Тульской области заявлял, что во время атаки в ночь на 18 января вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона.

Атаки дронов на российские нефтебазы

Заметим, в последнее время на территории Российской Федерации постоянно происходят атаки дронов на военные объекты и НПЗ. В частности, вечером 17 января дроны атаковали нефтебазу в Калужской области. Речь шла о промышленном предприятии в городе Людиново.

А 18 января дроны ГУР атаковали нефтебазу в Тульской области. Как сообщили источники в ГУР МО, поражение вражеского объекта произошло благодаря работе операторов Главного управления разведки и дронами украинского производства.

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