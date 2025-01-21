Появились спутниковые снимки последствий атаки дронов на нефтебазу в Тульской области

На опубликованных за 21 января снимках видно, что в результате удара была повреждена по крайней мере одна емкость с горюче-смазочными материалами комбината.

Ранее губернатор Тульской области заявлял, что во время атаки в ночь на 18 января вспыхнула емкость с горюче-смазочными материалами на одном из предприятий региона.

Атаки дронов на российские нефтебазы

Заметим, в последнее время на территории Российской Федерации постоянно происходят атаки дронов на военные объекты и НПЗ. В частности, вечером 17 января дроны атаковали нефтебазу в Калужской области. Речь шла о промышленном предприятии в городе Людиново.