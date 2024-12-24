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З'явились супутникові знімки наслідків атаки на Новошахтинський НПЗ в Росії

Ілюстративне фото: Новошахтинський нафтопереробний завод припинив роботу (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Дрони атакували Новошахтинський НПЗ у Ростовській області, Росія, 19 грудня. Тоді згорів щонайменше один резервуар з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо свобода".

"Нові супутникові знімки показують, що на Новошахтинському НПЗ у Ростовській області внаслідок удару дрону п'ять днів тому згорів щонайменше один резервуар із паливом", - сказано в повідомленні.

Варто зауважити, що після атаки Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області припинив роботу обох установок первинної переробки нафти.

Атака на НПЗ у Новошахтинську

Раніше ми писали, що у ніч на 19 грудня у російському Новошахтинську пролунали вибухи. Пізніше тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь заявив про загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

Як розповів голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, уражений вночі нафтопереробний завод у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації.

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