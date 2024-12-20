На півдні Росії після атак дронів зупинився найбільший НПЗ

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області припинив роботу обох установок первинної переробки нафти. Він є найбільшим НПЗ на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Цей завод - єдиний, який має потужність 5,6 млн тонн нафти на рік. У ніч на 19 грудня його було атаковано безпілотниками, що призвело до масштабної пожежі.

Під час атаки було пошкоджено установку АВТ-2,5-2 потужністю 7,14 тисяч тонн на добу. Вона забезпечує половину загальної продуктивності підприємства.

Через атаку і пожежу виробництво довелося екстрено зупинити. Там також було уражено нафтопродуктовий резервуар і другу аналогічну установку.

Атака на НПЗ у Новошахтинську

Нагадаємо, Україна регулярно здійснює дронові атаки на НПЗ у Російській Федерації. Ці дії спрямовані на послаблення військової інфраструктури Росії.

У ніч на 19 грудня вибухи пролунали у російському Новошахтинську. Згодом тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.