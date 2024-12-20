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На півдні Росії після атак дронів зупинився найбільший НПЗ

П'ятниця 20 грудня 2024 19:15
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На півдні Росії після атак дронів зупинився найбільший НПЗ Ілюстративне фото: Новошахтинський нафтопереробний завод припинив роботу (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області припинив роботу обох установок первинної переробки нафти. Він є найбільшим НПЗ на півдні Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Цей завод - єдиний, який має потужність 5,6 млн тонн нафти на рік. У ніч на 19 грудня його було атаковано безпілотниками, що призвело до масштабної пожежі.

Під час атаки було пошкоджено установку АВТ-2,5-2 потужністю 7,14 тисяч тонн на добу. Вона забезпечує половину загальної продуктивності підприємства.

Через атаку і пожежу виробництво довелося екстрено зупинити. Там також було уражено нафтопродуктовий резервуар і другу аналогічну установку.

Атака на НПЗ у Новошахтинську

Нагадаємо, Україна регулярно здійснює дронові атаки на НПЗ у Російській Федерації. Ці дії спрямовані на послаблення військової інфраструктури Росії.

У ніч на 19 грудня вибухи пролунали у російському Новошахтинську. Згодом тимчасово виконуючий обов'язки губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь повідомив про загоряння на Новошахтинському заводі нафтопродуктів.

За словами голови Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, уражений вночі нафтопереробний завод у російському Новошахтинську відіграє важливу роль для оборонної промисловості Російської Федерації.

Згодом з'явились супутникові знимки місця атаки.

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