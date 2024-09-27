З'явилися перші фото наслідків удару по будівлі поліції у Кривому Розі

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська влаштували ракетний удар Кривого Рогу Дніпропетровської області 27 вересня. На момент "прильоту", як пізніше виявилося, по управлінню поліції, у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

На даний момент відомо про чотирьох поранених у Кривому Розі через атаку РФ, всі вони - чоловіки. Нині тривають пошуки людей під завалами. Попередньо невідома доля ще чотирьох. У будівлю було пряме влучення.

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