UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З'явилися перші фото наслідків удару по будівлі поліції у Кривому Розі

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу 27 вересня (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Прокурори показали фото наслідків ракетної атаки на Кривий Ріг 27 вересня. Пошуки людей продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську облпрокуратуру.

За даними слідства, 27 вересня 2024 року військові РФ здійснили ракетний удар по м. Кривий Ріг. 

"Внаслідок атаки руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі, є поранені. Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися", - йдеться у повідомленні.

 

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 27 вересня (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська влаштували ракетний удар Кривого Рогу Дніпропетровської області 27 вересня. На момент "прильоту", як пізніше виявилося, по управлінню поліції, у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

На даний момент відомо про чотирьох поранених у Кривому Розі через атаку РФ, всі вони - чоловіки. Нині тривають пошуки людей під завалами. Попередньо невідома доля ще чотирьох. У будівлю було пряме влучення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий РігДніпропетровська областьВійна в Україні