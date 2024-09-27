Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге

Обстрел Кривого Рога

Российские войска устроили ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области 27 сентября. На момент "прилета", как позже оказалось, по управлению полиции, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

На данный момент известно про четырех раненых в Кривом Роге из-за атаки РФ, все они - мужчины. Сейчас идут поиски людей под завалами. Предварительно, неизвестна судьба еще четырех. В здание было прямое попадание.

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