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З'явилися перші фото наслідків удару по будівлі поліції у Кривому Розі

Кривий Ріг, П'ятниця 27 вересня 2024 12:05
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З'явилися перші фото наслідків удару по будівлі поліції у Кривому Розі Фото: окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу 27 вересня (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Прокурори показали фото наслідків ракетної атаки на Кривий Ріг 27 вересня. Пошуки людей продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпровську облпрокуратуру.

За даними слідства, 27 вересня 2024 року військові РФ здійснили ракетний удар по м. Кривий Ріг.

"Внаслідок атаки руйнувань зазнали будівля районного управління поліції, житлові будинки, автомобілі, є поранені. Рятувальні роботи тривають. Інформація щодо постраждалих буде уточнюватися", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Кривого Рогу 27 вересня (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська влаштували ракетний удар Кривого Рогу Дніпропетровської області 27 вересня. На момент "прильоту", як пізніше виявилося, по управлінню поліції, у Дніпропетровській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

На даний момент відомо про чотирьох поранених у Кривому Розі через атаку РФ, всі вони - чоловіки. Нині тривають пошуки людей під завалами. Попередньо невідома доля ще чотирьох. У будівлю було пряме влучення.

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Кривий Ріг Дніпропетровська область Війна в Україні
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З'явилися перші фото наслідків удару по будівлі поліції у Кривому Розі
З'явилися перші фото наслідків удару по будівлі поліції у Кривому Розі
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