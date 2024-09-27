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Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге

Кривой Рог, Пятница 27 сентября 2024 12:05
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Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге Фото: оккупанты нанесли ракетный удар по Кривому Рогу 27 сентября (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Прокуроры показали фото последствий ракетной атаки на Кривой Рог 27 сентября. Поиски людей продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую облпрокуратуру.

По данным следствия, 27 сентября военные РФ совершили ракетный удар по г. Кривой Рог.

"В результате атаки разрушения получили здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили, есть раненые. Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Кривого Рога 27 сентября (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрел Кривого Рога

Российские войска устроили ракетный удар по Кривому Рогу Днепропетровской области 27 сентября. На момент "прилета", как позже оказалось, по управлению полиции, в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

На данный момент известно про четырех раненых в Кривом Роге из-за атаки РФ, все они - мужчины. Сейчас идут поиски людей под завалами. Предварительно, неизвестна судьба еще четырех. В здание было прямое попадание.

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Кривой Рог Днепропетровская область Война в Украине
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Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
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