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З'явились перші фото наслідків атаки "Шахеда" на Житомирщину

Четвер 10 квітня 2025 22:20
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З'явились перші фото наслідків атаки "Шахеда" на Житомирщину Фото: наслідки атки "Шахедів" на Житомирську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російський безпілотник ввечері четверга, 10 квітня, влучив у багатоповерховий будинок у Житомирському районі. Серед постраждалих є дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула, відомо про 5 постраждалих. Серед них дитина 2011 року народження. Усі постраждалі госпіталізовані до медичних закладів.

В результаті атаки пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок, а в одному із будинків виникла пожежа. Її вже ліквідовано, триває ліквідація наслідків надзвичайної події.

На місці працюють рятувальники та усі відповідні служби. Також розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи Головного управління ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

Фото: наслідки атки "Шахедів" на Житомирську область (t.me/dsns_telegram)

Атака "Шахедів"

Російська армія сьогодні традиційно запустила по території України ударні дрони типу "Шахед". Через ворожі безпілотники у низці областей було оголошено тривогу. А у Києві було чути роботу ППО по безпілотниках.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також російський безпілотник завдав удару по житлових багатоквартирних будинках у Житомирському районі. В результаті загинула одна людина.

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Житомир Атака дронів
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