Появились первые фото последствий атаки "Шахеда" на Житомирщину
Российский беспилотник вечером четверга, 10 апреля, попал в многоэтажный дом в Житомирском районе. Среди пострадавших есть ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.
По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки в Житомирском районе один человек погиб, известно о 5 пострадавших. Среди них ребенок 2011 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения.
В результате атаки повреждения получили по меньшей мере 5 многоэтажек, а в одном из домов возник пожар. Он уже ликвидирован, продолжается ликвидация последствий чрезвычайного происшествия.
На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Также развернут пункт обогрева для оказания помощи населению. Психологи Главного управления ГСЧС оказывают необходимую помощь местным жителям.
Атака "Шахедов"
Российская армия сегодня традиционно запустила по территории Украины ударные дроны типа "Шахед". Из-за вражеских беспилотников в ряде областей была объявлена тревога. А в Киеве была слышна работа ПВО по беспилотникам.
Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Также российский беспилотник нанес удар по жилым многоквартирным домам в Житомирском районе. В результате погиб один человек.
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