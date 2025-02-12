З'явились перші фото наслідків атаки балістикою по Києву: що відомо

Обстріл Києва 12 лютого

Нагадаємо, приблизно о 04:30 у Києві пролунала серія вибухів. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що в той момент існувала загроза застосування балістики.

Також зазначимо, що за інформацією мера Києва Віталія Кличка, у столиці внаслідок атаки один загиблий та троє постраждалих.

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