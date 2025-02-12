Росія вдарила балістикою по Києву: є влучання уламків та пожежі

Зранку, 12 лютого, російські окупанти атакували Київ балістикою. Унаслідок атаки є фіксація влучень уламків і пожежі в кількох районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимура Ткаченка.

"Внаслідок ворожої атаки зафіксовано влучання уламків та загорання у Голосіївському та Подільському районах", - повідомив він о 04:45.

Ткаченко додав, що інформація щодо постраждалих встановлюється, на місце прямують служби.

"Будь ласка, залишайтесь в безпечних місцях до відбою", - закликав начальник КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко у свою чергу повідомив, що є виклик екстрених служб у Солом’янський, Святошинський, Голосіївській та Подільський райони міста.

Водночас Тимур Ткаченко поінформував, що у Соломʼянському та Святошинському районі загорання на дахах житлових будинків.

На атаку також відреагував керівник Офісу президента України Андрій Єрмак

"Росія здійснила ракетний удар по Києву та Київській області, ППО працювала по балістиці. Ось так Путін хоче завершення війни", - написав він.

Оновлено о 05:02

"Пожежі в Голосіївському, Подільському та Святошинському районах. В Оболонському - палає на території промзони. Попередньо - пошкоджені будівлі поряд. Всі служби прямують на місця", - поінформував Кличко.

Водночас начальник КМВА повідомив, що зафіксували пожежу в нежитловому приміщені у Соломʼянському районі Києва.

Оновлено о 05:03

"У Святошинському районі загоряння на даху девʼятиповерхівки. До медиків наразі ніхто не звертався", - написав мер Києва у своєму Telegram-каналі.

Оновлено о 05:22

За попередніми даними, у Подільському районі Києва один загиблий, повідомив Кличко. Також він додав, що у Дарницькому районі пожежа на території одного з приватних підприємств.