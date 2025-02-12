Появились первые фото последствий атаки баллистикой по Киеву: что известно

Обстрел Киева 12 февраля

Напомним, примерно в 04:30 в Киеве прогремела серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в тот момент существовала угроза применения баллистики.

Также отметим, что по информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице в результате атаки один погибший и трое пострадавших.

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