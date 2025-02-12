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Появились первые фото последствий атаки баллистикой по Киеву: что известно

Фото: на местах событий сейчас работает более 80 спасателей (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Под утро, 12 февраля, российские войска атаковали баллистическими ракетами Киев. В результате атаки есть повреждения, пожары, пострадавшие и погибший человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГСЧС Украины.

Известно, что спасатели ликвидируют последствия атаки в Оболонском, Святошинском и Голосеевском районах. В частности:

  • Оболонский район. Произошло разрушение в двух офисных зданиях, в одном из них возник пожар. Возгорание ликвидировано. Один человек погиб и один пострадал;
  • Святошинский район. Произошло возгорание на крыше многоэтажки. Пожар ликвидирован;
  • Голосеевский район. Произошло возгорание в двухэтажном складском здании. Ликвидация пожара продолжается.
 

"Всего на местах событий сейчас работает более 80 спасателей и 17 единиц пожарно-спасательной техники", - добавили в ГСЧС.

Обстрел Киева 12 февраля

Напомним, примерно в 04:30 в Киеве прогремела серия взрывов. В Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в тот момент существовала угроза применения баллистики.

Также отметим, что по информации мэра Киева Виталия Кличко, в столице в результате атаки один погибший и трое пострадавших.

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