З'явились фото та відео пожежі під Львовом після нічної атаки РФ

Атака РФ на Львівський район

У ніч проти 6 вересня російські війська знову атакували Україну дронами та ракетами. РФ запустила по Україні 44 дрони-камікадзе.

Зокрема, у Львівському районі через атаку РФ сталася пожежа на складах. Вогонь виник через падіння уламків БПЛА. Загалом окупанти направили три дрони на Львівську область, усі були збиті.

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