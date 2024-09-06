Появились фото и видео пожара под Львовом после ночной атаки РФ

Атака РФ на Львовский район

В ночь на 6 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами. РФ запустила по Украине 44 дрона-камикадзе.

В частности, во Львовском районе из-за атаки РФ произошел пожар на складах. Огонь возник из-за падения обломков БПЛА. В общей сложности оккупанты направили три дрона на Львовскую область, все были сбиты.

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