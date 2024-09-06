RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Появились фото и видео пожара под Львовом после ночной атаки РФ

Фото: последствия обстрела РФ по Львовскому району 6 сентября (t.me/dsns_lviv)
Автор: Наталия Гурковская

Спасатели показали масштаб пожара, вызванного обстрелом РФ под Львовом в ночь на 6 сентября. Огонь уже потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Львовской области.

"Сегодня ночью в результате падения обломков беспилотника в с. Мурованое Львовского района произошел пожар", - говорится в сообщении.

 

Последствия обстрела Львовского района 6 сентября (t.me/dsns_lviv)

По данным спасателей, на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова горело 4 большегрузных автомобиля.

"В 04:42 пожарные ликвидировали пожар. К ликвидации пожара привлекались 32 спасателя и 6 единиц спецтехники. В результате происшествия травмированных и погибших нет", - констатировали в ГСЧС.

Атака РФ на Львовский район

В ночь на 6 сентября российские войска снова атаковали Украину дронами и ракетами. РФ запустила по Украине 44 дрона-камикадзе.

В частности, во Львовском районе из-за атаки РФ произошел пожар на складах. Огонь возник из-за падения обломков БПЛА. В общей сложности оккупанты направили три дрона на Львовскую область, все были сбиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьВойна в Украине