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З'явились фото та відео наслідків удару РФ по Запоріжжю

Фото: наслідки удару по Запоріжжю 10 серпня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія ввечері, 10 серпня, завдала ракетного удару по Запоріжжю. На місці працюють вже працюють всі необхідні служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

Як повідомили в ОВА, на місці події медики завершають надавати допомогу всім постраждалим. Попередньо, поранення отримали двоє мирних жителів.

На опублікованих фото видно, що в результаті удару по місту постраждав об'єкт цивільної інфраструктури. Також видно розбиті авто та зруйновану вулицю.

"На місці працюють всі служби, аби мінімізувати збитки, які намагається нам наносити держава-агресорка", - сказано в повідомленні.

Обстріл Запоріжжя

Сьогодні, 10 серпня, під час повітряної тривоги у Запоріжжі пролунали вибухи. Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.

Варто зауважити, що окупанти вже два дні поспіль б'ють по Запоріжжю. Вчора вони атакували житловий квартал, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Тоді для атаки ворог використав крилату протикорабельну ракету Х-35.

Російські окупанти регулярно атакують Запоріжжя ракетами та ударними дронами. Через їх обстріли часто гине мирне населення.

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