Появились фото и видео последствий удара РФ по Запорожью

Как сообщили в ОВА, на месте происшествия медики завершают оказывать помощь всем пострадавшим. Предварительно ранения получили двое мирных жителей.

На публикуемых фото видно, что в результате удара по городу пострадал объект гражданской инфраструктуры. Также видны разбитые авто и разрушенная улица.

"На месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нам наносить государство-агрессорка", - говорится в сообщении.

Обстрел Запорожья

Сегодня, 10 августа, во время воздушной тревоги в Запорожье раздались взрывы. Позже глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что оккупанты ударили по объекту гражданской инфраструктуры.

Стоит заметить, что оккупанты уже два дня подряд бьют по Запорожью. Вчера они атаковали жилой квартал, в результате чего погибли и пострадали.

Тогда для атаки враг использовал крылатую противокорабельную ракету Х-35.

Российские оккупанты регулярно атакуют Запорожье ракетами и ударными дронами. Из-за их обстрелов часто гибнет мирное население.

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