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Появились фото и видео последствий ударов РФ по Днепру и Кривому Рогу

Днепр, Суббота 21 сентября 2024 08:25
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Появились фото и видео последствий ударов РФ по Днепру и Кривому Рогу Фото: стали известны последствия ударов РФ по Днепру и Кривому Рогу (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне за последние сутки атаковали Днепр и Кривой Рог Днепропетровской области. В общей сложности три человека погибли, четверо были ранены.

Спасатели опубликовали фото и видео последствий обстрелов, пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Днепр

Вечером 20 сентября из-за атаки оккупантов на Днепр было разрушено здание образовательного центра и выбиты окна в многоэтажках, повреждены автомобили.

"Предварительно ранен один человек, который был направлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Последствия ударов РФ по Днепру и Кривому Рогу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Кривой Рог

В ночь на 21 сентября россияне атаковали частный жилищный сектор города Кривой Рог.

"В результате обстрелов 3 человека погибли, из которых 2 женщины и 12-летний подросток. Еще 3 человека получили травмы разной степени тяжести. Ликвидированы все пожары", - констатировали в ГСЧС.

Обстрелы Днепропетровской области

После масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года, оккупанты постоянно атакуют Днепропетровскую область. Больше всего достается Никополю, который захватчики обстреливают с временно оккупированного Энергодара Запорожской области.

Кроме того, россияне атаковали Днепр 20 сентяября. Пострадал один человек, частично было разрушено здание образовательного центра.

Кроме того, в ночь на 21 сентября Россия атаковала Кривой Рог ракетами. Три человека погибли, трое получили ранения. Под завалами могут находиться люди.

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