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З'явились фото наслідків атаки РФ по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла

Фото: наразі рятувальники ліквідували пожежі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Едуард Ткач

Ввечері, 6 травня, російські окупанти масовано атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки було багато пожеж, а кількість постраждалих зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна на Telegram глави Запорізької ОВА Іван Федоров і канал ДСНС України.

"Кількість поранених внаслідок ворожої атаки зросла до 4. Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив Федоров о 00:32.

 

Через деякий час надзвичайники розповіли детальну інформацію щодо наслідків атаки РФ. Зокрема, місто було атаковано 6 травня, в період з 21:55 по 22:20. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та об'єкти інфраструктури.

"За однією з адрес сталося руйнування житлового будинку, виникла пожежа на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники вивільнили з-під завалів будинку 2 людей та передали медикам. Пожежу ліквідовано, триває пошуково-рятувальна операція. Кількість постраждалих уточнюється", - йшлося у повідомленні.

Крім того, за іншою адресою надзвичайники ліквідували загорання 10 гаражів на загальній площі 200 квадратних метрів. Через ворожу атаку пошкоджено понад 10 легкових автомобілів.

 

"Психологи ДСНС надали допомогу 13 громадянам, з яких 1 дитина. На місцях працюють усі екстрені служби", - резюмували надзвичайники та показали фото наслідків атаки.

Атака РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, кілька годин тому Федоров писав, що внаслідок атаки РФ по Запоріжжю постраждали 3 людини.

Також зазначимо, що Запоріжжя практично щодня піддається масованим обстрілам. Ворог використовує для ударів як дрони, так і ракети. Унаслідок атак гинуть і отримують поранення звичайні мирні жителі, а цивільна інфраструктура - руйнується.

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