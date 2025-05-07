Появились фото последствий атаки РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло

Вечером, 6 мая, российские оккупанты массированно атаковали Запорожье дронами. В результате атаки было много пожаров, а количество пострадавших возросло.
Об этом сообщает РБК-Украина на Telegram главы Запорожской ОГА Иван Федоров и канал ГСЧС Украины.
"Количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 4. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Федоров в 00:32.
Через некоторое время чрезвычайники рассказали подробную информацию о последствиях атаки РФ. В частности, город был атакован 6 мая, в период с 21:55 по 22:20. В результате обстрела повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.
"По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 квадратных метров. Спасатели высвободили из-под завалов дома 2 человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция. Количество пострадавших уточняется", - говорилось в сообщении.
Кроме того, по другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 квадратных метров. Из-за вражеской атаки повреждено более 10 легковых автомобилей.
"Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок. На местах работают все экстренные службы", - резюмировали чрезвычайники и показали фото последствий атаки.
Напомним, несколько часов назад Федоров писал, что в результате атаки РФ по Запорожью пострадали 3 человека.
Также отметим, что Запорожье практически ежедневно подвергается массированным обстрелам. Враг использует для ударов как дроны, так и ракеты. В результате атак погибают и получают ранения обычные мирные жители, а гражданская инфраструктура - разрушается.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.