Появились фото последствий атаки РФ по Запорожью: количество пострадавших возросло

"Количество раненых в результате вражеской атаки возросло до 4. Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил Федоров в 00:32.

Через некоторое время чрезвычайники рассказали подробную информацию о последствиях атаки РФ. В частности, город был атакован 6 мая, в период с 21:55 по 22:20. В результате обстрела повреждены частные дома и объекты инфраструктуры.

"По одному из адресов произошло разрушение жилого дома, возник пожар на площади 50 квадратных метров. Спасатели высвободили из-под завалов дома 2 человек и передали медикам. Пожар ликвидирован, продолжается поисково-спасательная операция. Количество пострадавших уточняется", - говорилось в сообщении.

Кроме того, по другому адресу чрезвычайники ликвидировали возгорание 10 гаражей на общей площади 200 квадратных метров. Из-за вражеской атаки повреждено более 10 легковых автомобилей.

"Психологи ГСЧС оказали помощь 13 гражданам, из которых 1 ребенок. На местах работают все экстренные службы", - резюмировали чрезвычайники и показали фото последствий атаки.