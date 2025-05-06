Атака РФ по Запоріжжю: в місті є поранені, одна людина під завалами

Фото: рятувальники та жінка на місці подій у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)

Ввечері, 6 травня, російські окупанти атакували Запоріжжя дронами. Внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Троє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Попередньо, одна людина перебуває під завалами зруйнованого ворожим ударом будинку. Пошуково-рятувальна операція триває", - йдеться у повідомленні о 23:24. Федоров додав, що деталі атаки уточнюються.