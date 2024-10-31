ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З'явились фото наслідків атаки РФ по Полтаві

Четвер 31 жовтня 2024 22:54
UA EN RU
З'явились фото наслідків атаки РФ по Полтаві Фото: наслідки атаки РФ по Полтаві 31 жовтня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація ввечері четверга, 31 жовтня, завдала удару по Полтаві. Там виникло декілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

За даними МВС, внаслідок російської атаки ударними безпілотниками виникли пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах.

Також підрозділи ДСНС врятували 2 людини. Про їх стан не повідомлялось.

Фото: наслідки атаки РФ по Полтаві 31 жовтня (t.me/mvs_ukraine)

"Наразі дві пожежі ліквідовано, ще дві локалізовано. Триває ліквідація", - сказано у повідомленні.

Загалом від ДСНС залучено понад 50 осіб особового складу та 14 одиниць техніки. На місці також працюють психологи ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що росіяни вдарили по Полтавській громаді.

Також сьогодні ввечері у низці регіонів України зафіксували дрони-камікадзе "Шахед". Ворожі безпілотники було помічено у північних, центральних, південних та східних регіонах.

Вибухи лунали у Харкові, Одесі та Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтава Війна в Україні
NEWS
"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський
"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна