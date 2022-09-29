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З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні від розвідки Британії

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 14:17
З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні від розвідки Британії Фото: як змінилася ситуація на фронті в Україні за добу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на понеділок, 29 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.

З'явилася актуальна мапа бойових дій в Україні від розвідки Британії

Судячи з мапи, суперечливими територіями залишаються території в районі Запоріжжя, Миколаєва, Кривого Рогу. Українські військові ведуть наступальні дії у районі Ізюму Харківської області та Лимана Донецької області.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували 430 військових РФ. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 58580 військовослужбовців.

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