З'явилася актуальна мапа боїв в Україні від британської розвідки

Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні на вівторок, 4 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу, опубліковану в Twitter.
Судячи з мапи, українські військові продовжують наступ в Харківській області (на Ізюмському напрямку), в Херсонській області (на Миколаївському та Криворізькому напрямках).
Окупанти не полишають спроб наступу в районі Бахмуту Донецької області, утримуючи під своїм контролем Луганську область.
Нагадаємо, 2 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив, що ЗСУ звільнили населені пункти Архангельське та Миролюбівка у Херсонській області.
Як повідомлялось, минулої доби ЗСУ ліквідували ще 370 російських окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 60 800 військовослужбовців.
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