Появилась актуальная карта боев в Украине от британской разведки

Министерство обороны Британии опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 4 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter.
Судя по карте, украинские военные продолжают наступление в Харьковской области (на Изюмском направлении), в Херсонской области (на Николаевском и Криворожском направлениях).
Оккупанты не оставляют попыток наступления в районе Бахмута Донецкой области, удерживая под своим контролем Луганскую область.
Напомним, 2 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что ВСУ освободили населенные пункты Архангельское и Миролюбовка в Херсонской области.
Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 370 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 60 800 военнослужащих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.