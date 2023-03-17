"З результатами проблем не буде". У Кремлі розробили "методичку" для виборів Путіна

Путін - "зберігач традиційних цінностей"

За даними джерела видання, кампанію 2024 року буде побудовано навколо так званої "ідеології консерватизму". За задумом адміністрації президента РФ, на чергових виборах Путіна представлять як "охоронця традиційних цінностей".

Крім того, кремлівські ідеологи мають намір зробити ставку на риторику про "моральну перевагу" Росії над іншими країнами. Ця парадигма як раз збігається з недавніми заявами Путіна, в яких він звинувачував "колективний Захід" у розв'язанні війни в Україні та "колоніальній політиці" стосовно інших держав.

Близький до Кремля співрозмовник "Медузи" відзначив, що "консервативну ізоляційну ідеологію" для нової президентської кампанії "почали опрацьовувати" ще до початку війни, наприкінці 2021 року. Тоді в АП міркували про те, що тема "антизахідного консерватизму" повинна поступово витіснити просування ідей "руського миру" в риториці чиновників і пропагандистів.

Виборцям планувалося продавати образ Росії як "держави в собі", яка нібито зберігає традиції і мало взаємодіє із зовнішнім світом. Зараз ці напрацювання скоригували: тема "руського миру", до якого нібито належать багато країн колишнього СРСР, має стати частиною концепції "держави у собі".

Результати виборів

Укладачі методички запевнили, що з результатами президентських виборів проблем не буде - адже в Росії нібито "зростає запит" на консерватизм.

При цьому Путін повинен перевершити свої ж результати 2018 року - тоді він отримав 76,69% голосів при явці 67,54% (на виборах 2012-го ці показники були 63,6% голосів при явці 65,34%).

Анексія Грузії та "розвиток" окупованої України

Також, за інформацією двох джерел "Медузи", близьких до Кремля, обговорювався "розвиток" анексованих українських територій. Крім того, російська влада не відмовилася від ідеї анексувати і грузинські території.